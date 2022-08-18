С начала года 8 жителей Калмыкии потратили средства маткапитала на строительство или реконструкцию частного жилого дома

Всего на эти цели ведомство перечислило 7,6 млн. рублей.



Использование материнского капитала при возведении дома осуществляется в два этапа. После подачи заявления на счет владельца сертификата поступает половина имеющейся суммы. Оставшиеся средства перечисляют после выполнения основных работ по возведению или реконструкции дома. В случае, если их выполняет подрядная организация, то вся сумма напрямую поступает ей.



Средства на строительство жилья выделяются, когда ребенку, который и дал семье право на материнский капитал, исполнилось 3 года. Исключением является уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на их погашение. В этом случае, воспользоваться маткапиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.