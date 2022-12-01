Сегодня в Калмыкии стартует региональный этап Всероссийского конкурса "Мастер года"

Мероприятие пройдет в рамках года педагога-наставника. Его цель - поощрить лучших учителей, повысить престиж профессии, внедрить передовые идеи в области образования и подготовки кадров.



По информации регионального профильного министерства, в конкурсе примут участие профессиональные мастера и преподаватели, работающих в образовательных организациях.



Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия