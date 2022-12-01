Рифат Сабитов: наша миссия – сообщать правдивую информацию и разоблачать ложную

Формирование информационного иммунитета как коллективной защиты общества от фейковой, ложной и опасной информации обсудили сегодня в Общественной палате ЯНАО. Участие в ней принял председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

Он рассказал коллегам о работе Общественной палаты РФ в рамках противодействия информационным угрозам:

"Мы видим свою миссию в разоблачении ложной информации, воспитании критического отношения к активно продвигаемым фейкам, направленным на дискредитацию государственной политики и дестабилизацию общества. Совместно с профильным комитетом Госдумы, Роскомнадзором и правоохранительными органами мы добились многого — ограничили произвол иностранных ИТ-платформ, являющихся разносчиками этой заразы, заставили их соблюдать наши законы, но многое еще впереди", — отметил Рифат Сабитов.

По его словам, одна из главных задач СМИ и гражданских институтов — это продвижение правдивого контента и донесение объективной информации.

Этим сегодня занимаются военные корреспонденты. Среди них Александр Малькевич, Александр Сладков, Евгений Поддубный и многие другие журналисты.

Рифат Сабитов также отметил, что для успеха отечественной информационной политики необходимо развивать собственные ресурсы: российский видеохостинг "Rutube", информационную платформу "Смотрим.ру", социальную сеть и новый мессенджер "VK". Они должны быть удобными для пользователя.

Тему создания качественного российского контента поддержал и член ОП РФ от ЯНАО Евгений Забродин. Он привел пример с Википедией, из информационного ресурса превратившейся в инструмент пропаганды и манипулирования общественным сознанием.

Участники вновь отметили необходимость формирования медиаграмотности у различных возрастных категорий.

Все сошлись во мнении, что это должно стать ключевым направлением общественных институтов.



Источник - ГТРК "Ставрополье" - https://stavropolye.tv