28 марта, 17:54
 15 °C
82,78
76,59
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 марта, 14:07
Новости

Рифат Сабитов: наша миссия – сообщать правдивую информацию и разоблачать ложную

Рифат Сабитов: наша миссия – сообщать правдивую информацию и разоблачать ложную

Формирование информационного иммунитета как коллективной защиты общества от фейковой, ложной и опасной информации обсудили сегодня в Общественной палате ЯНАО. Участие в ней принял председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.
7ab98ab7-d697-4b18-8a0f-a07d5a4e9979Он рассказал коллегам о работе Общественной палаты РФ в рамках противодействия информационным угрозам:

"Мы видим свою миссию в разоблачении ложной информации, воспитании критического отношения к активно продвигаемым фейкам, направленным на дискредитацию государственной политики и дестабилизацию общества. Совместно с профильным комитетом Госдумы, Роскомнадзором и правоохранительными органами мы добились многого — ограничили произвол иностранных ИТ-платформ, являющихся разносчиками этой заразы, заставили их соблюдать наши законы, но многое еще впереди", — отметил Рифат Сабитов.

По его словам, одна из главных задач СМИ и гражданских институтов — это продвижение правдивого контента и донесение объективной информации.

Этим сегодня занимаются военные корреспонденты. Среди них Александр Малькевич, Александр Сладков, Евгений Поддубный и многие другие журналисты.

Рифат Сабитов также отметил, что для успеха отечественной информационной политики необходимо развивать собственные ресурсы: российский видеохостинг "Rutube", информационную платформу "Смотрим.ру", социальную сеть и новый мессенджер "VK". Они должны быть удобными для пользователя.

Тему создания качественного российского контента поддержал и член ОП РФ от ЯНАО Евгений Забродин. Он привел пример с Википедией, из информационного ресурса превратившейся в инструмент пропаганды и манипулирования общественным сознанием.

Участники вновь отметили необходимость формирования медиаграмотности у различных возрастных категорий.

Все сошлись во мнении, что это должно стать ключевым направлением общественных институтов.

Источник - ГТРК "Ставрополье" - https://stavropolye.tv

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия