Ансамбль "Цецг" представит Калмыкию в финале благотворительного международного конкурса в Москве

Сегодня старшая группа коллектива из Черноземельского района примет участие в гала-концерте "Путешествие за мечтой". Шестнадцать ребят из Калмыкии представят свои лучшие танцевальные и вокальные номера.



После выступления состоится церемония награждения, на которой члены компетентного жюри выберут самый талантливый коллектив.