28 ноября, 15:17
 1 °C
62,88
60,48
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 ноября, 10:57
Новости

Ансамбль "Цецг" представит Калмыкию в финале благотворительного международного конкурса в Москве

Ансамбль "Цецг" представит Калмыкию в финале благотворительного международного конкурса в Москве

Сегодня старшая группа коллектива из Черноземельского района примет участие в гала-концерте "Путешествие за мечтой". Шестнадцать ребят из Калмыкии представят свои лучшие танцевальные и вокальные номера.

После выступления состоится церемония награждения, на которой члены компетентного жюри выберут самый талантливый коллектив.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия