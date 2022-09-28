28 ноября, 10:57
Ансамбль "Цецг" представит Калмыкию в финале благотворительного международного конкурса в Москве
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Сегодня старшая группа коллектива из Черноземельского района примет участие в гала-концерте "Путешествие за мечтой". Шестнадцать ребят из Калмыкии представят свои лучшие танцевальные и вокальные номера.
Сегодня старшая группа коллектива из Черноземельского района примет участие в гала-концерте "Путешествие за мечтой". Шестнадцать ребят из Калмыкии представят свои лучшие танцевальные и вокальные номера.
После выступления состоится церемония награждения, на которой члены компетентного жюри выберут самый талантливый коллектив.