Сегодня в Калмыкии состоится церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Семья года»

Абсолютными победителями по результатам во всех номинаций стали Михаил и Валентина Анджаевы из поселка Ергенинский - родители четверых детей.

Они удостоились наибольшего количества баллов жюри. Супруги также названы лучшей «Сельской семьей». Всего было 5 номинаций.

Сейчас обладатели гран-при волнуются перед торжественным собранием. Оно пройдет в Доме Правительства с соблюдением всех санитарных требований.

Напомним, в связи с ограничительными мерами, очный этап прошел в дистанционном формате. А конкурс проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при содействии Минтруда России. Сегодня о победителях расскажем подробнее.