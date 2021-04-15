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14 мая, 10:08
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Сегодня в Калмыкии состоится церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Семья года»

Сегодня в Калмыкии состоится церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Семья года»

Абсолютными победителями по результатам во всех номинаций стали Михаил и Валентина Анджаевы из поселка Ергенинский - родители четверых детей. 

  Они удостоились наибольшего количества баллов жюри. Супруги также названы лучшей «Сельской семьей». Всего было 5 номинаций.

   Сейчас обладатели гран-при волнуются перед торжественным собранием. Оно пройдет в Доме Правительства с соблюдением всех санитарных требований.

    Напомним, в связи с ограничительными мерами, очный этап прошел в дистанционном формате. А конкурс проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при содействии Минтруда России. Сегодня о победителях расскажем подробнее.

 

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