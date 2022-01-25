Сегодня в Калмыкии сочетались браком 39 пар

Во Дворце бракосочетаний, несмотря на вторник, было непривычно многолюдно и оживлённо. 22 февраля оказался, как никогда, богат на регистрации, рассказали нам в Республиканском управлении записи актов гражданского состояния. Почему? Ответ на это вопрос попыталась найти наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Счастливые молодожёны Владлена и Эдуард принимают поздравления от родных и друзей, которые, несмотря на ограничения, в этот счастливый для них день вместе с ними. А дату своего бракосочетания, признались ребята, выбирали вместе с родителями, причем сделали это заблаговременно.

Вслед за ними подъехал кортеж свадебных машин другой пары. Для Баяны и Мазана 22 февраля 2022 года – дата особенная. Двойка в жизни новобрачного имеет особый смысл. Она всегда приносит ему удачу. И это хорошо знает молодая супруга. И вопрос о двойне, кажется, вовсе не был для неё неожиданным.

Всего в Калмыкии в этом году на 22 февраля свадьбу назначили 39 пар. Это почти половина всех зарегистрированных браков с начала года. 25 из них проводят торжества в Элисте.

Станет ли сегодняшний день особенным для тех, кто связал себя узами брака 22 февраля 2022 года? Это покажет только время.