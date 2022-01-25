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22 февраля, 19:21
НовостиКультура

Тематический вечер в рамках Международного дня родного языка состоялся накануне в Национальной библиотеке в Элисте

Тематический вечер в рамках Международного дня родного языка состоялся накануне в Национальной библиотеке в Элисте

Представители Фонда по развитию калмыцкого языка, регионального отделения Союза женщин России, Дома национальностей Содружества рассказали учащимся о важности сохранения родного языка, о мероприятиях, проводимых во внеурочное время. Здесь звучали стихи и песни на калмыцком. 

А член Союза писателей России Татьяна Бадакова презентовала книгу «По кругу солнца», на страницах которой размещены истории, легенды об уникальном национальном напитке калмыков. Сама же Бадакова рассказала, что ее авторское стихотворение «Калмыцкий чай» переведено более чем на 30 языков. 

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