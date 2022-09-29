Сегодня в Калмыкии распахнет свои двери еще один фельдшерский пункт

В поселке Красный партизан Яшалтинского района ведутся финальные приготовления к открытию нового здания фельдшерского пункта.

Модульный объект установлен благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения. С его открытием более 300 жителей будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.



В Минздраве Калмыкии отметили, что в 2022 году заметно обновляются структурные подразделения Яшалтинской районной больницы, а также повышается уровень доступности и качество оказания первичной медико-санитарной помощи населению.