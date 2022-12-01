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28 апреля, 13:35
Новости

Сегодня в Калмыкии продолжаются работы по консервации биотермической ямы с останками животного, павшего от сибирской язвы

Сегодня в Калмыкии продолжаются работы по консервации биотермической ямы с останками животного, павшего от сибирской язвы

Она находится на территории Уманцевского СМО Сарпинского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, павшее животное захоронили там в 98м году. Прежде, чем начинать работы, специалисты взяли пробы грунта вокруг ямы для бактериологического исследования на заболевание. И уже после получения отрицательного результата приступили к консервации.

Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия

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