Сегодня в Калмыкии продолжаются работы по консервации биотермической ямы с останками животного, павшего от сибирской язвы

Она находится на территории Уманцевского СМО Сарпинского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, павшее животное захоронили там в 98м году. Прежде, чем начинать работы, специалисты взяли пробы грунта вокруг ямы для бактериологического исследования на заболевание. И уже после получения отрицательного результата приступили к консервации.



Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия