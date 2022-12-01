Николай Абушинов принял участие в заседании по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Калмыкия Николай Абушинов принял участие в заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию



В ходе встречи обсудили вопрос о мерах поддержки по созданию пилотных комплексных проектов полного цикла глубокой переработки овечьей шерсти. То есть от первичного её сбора до производства шерстяных изделий. Специалисты Министерства сельского хозяйства Калмыкии внесли конкретные предложения по созданию пилотных проектов.



Одно из них – в рамках господдержки финансово обеспечить расходы производителей, для того, чтобы выйти на необходимые объемы поставки определенных сортов и категорий шерсти. По информации регионального профильного министерства, в 2022 году объем настриженной шерсти в хозяйствах Калмыкии составил свыше 2 тысяч тонн, из них около половины - тонкой и полутонкой шерсти.