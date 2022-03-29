Сегодня в Калмыкии продолжатся бои на Первенстве Южного Федерального округа по боксу на призы Заслуженного Мастера спорта России Раимкуля Малахбекова

В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из 8-ми регионов страны. Открытие его состоялось накануне. Подробности у Екатерины Шахниной.

Сергей Бюдаев - многократный чемпион республики по боксу в столь юном возрасте. В спорт его привел дедушка и не ошибся. На вопрос «Что тебе больше всего нравится в этом виде спорта?», Сергей гордо отвечает: «Побеждать».

К соревнованиям готовились основательно, уделяя внимание как общефизической подготовке, так и тактике ведения боя. Рассказывает старший тренер Республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Балзанова,Басанг Нимгиров.

Возлагает надежды на юных спортсменов и сам Раимкуль Малахбеков.

Значимость мероприятия и уровень подготовки юниоров отметил и Президент Федерации бокса Южного Федерального округа Дмитрий Кашин.

Несмотря на соперничество, спортсмены очень дружны. Разминались, поддерживали друг друга, давали советы.