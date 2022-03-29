Глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в совещании по вопросам безопасности на Юге России

Оно проходило под председательством секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.

В соответствии с поручением нашего Президента Владимира Путина на встрече обсудили меры по обеспечению биологической безопасности. Ситуацию держат на особом контроле, так как усилилась внешняя угроза: значительно повышаются риски заноса возбудителей заболеваний, опасных как для людей, так и для животных.



Бату Хасиков отмечает: «Нам также важно соблюдать меры по экологической безопасности и охране окружающей среды, и работать на упреждение. Бдительность и еще раз бдительность – вот что сейчас важно. Будем усиливать работу, чтобы не допустить никаких угроз для нашей страны и Калмыкии.»