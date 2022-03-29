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27 апреля, 18:02
Новости

Дельгир Сарангова и Мария Кнурева в суперфинале премии «Бизнес-Успех»

Наши предприниматели успешно презентовали свои проекты в Москве. Экспертная комиссия отметила 37 участников, из них двое предпринимателей из Калмыкии! Это большое достижение для региона. Кроме того, прямо сейчас жители всех регионов выбирают народного предпринимателя. Наталья Уланова и Дельгир Сарангова в топ-3.

Мы связались с Натальей Улановой, которая рассказала по телефону об участие в форуме и атмосфере, которая там царит.

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