Дельгир Сарангова и Мария Кнурева в суперфинале премии «Бизнес-Успех»

Наши предприниматели успешно презентовали свои проекты в Москве. Экспертная комиссия отметила 37 участников, из них двое предпринимателей из Калмыкии! Это большое достижение для региона. Кроме того, прямо сейчас жители всех регионов выбирают народного предпринимателя. Наталья Уланова и Дельгир Сарангова в топ-3.

Мы связались с Натальей Улановой, которая рассказала по телефону об участие в форуме и атмосфере, которая там царит.