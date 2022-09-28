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7 ноября, 07:28
Новости

Сегодня в Калмыкии продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе рисунков "Дружба без границ"

Сегодня в Калмыкии продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе рисунков "Дружба без границ"

Творческое состязание проведут в заочном формате среди школьников от 10 до 18 лет. Жюри оценит работы в двух возрастных категориях. Рисунки можно выполнить в любой технике на ватмане, картоне или холсте.

Регистрацию участников проводят на платформе "Навигатор дополнительного образования республики". Заявки можно подать до 10 ноября включительно, а уже 15 числа будут подведены итоги.

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