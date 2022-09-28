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7 ноября, 07:56
Новости

"Красный день календаря"

"Красный день календаря"

Еще несколько десятилетий назад Октябрьскую революцию встречали пышными демонстрациями трудящихся во всех городах страны. Степная республика ежегодно принимала участие в митингах, посвященных этому значимому событию.

В современной России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения, а затем и упразднен вовсе. Но для многих людей старшего поколения 7 ноября по-прежнему остается важнейшей датой в истории государства.

Фото взято в свободном доступе.

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