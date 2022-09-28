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7 ноября, 07:05
Новости

"Победи мигрень"

"Победи мигрень"

Сегодня в Республиканской больнице им. П.П. Жемчуева, пройдут профилактические мероприятия, которые позволят выявить пациентов с хроническими головными болями.

Акция направлена на применение в их лечении новых технологий. Как отмечает Минздрав Калмыкии, на прием к неврологу приглашают лиц с уже установленным или предположительным диагнозом "мигрень".

Мероприятие будет проходить до 30 ноября. Пациентам нужно иметь с собой страховой полис, амбулаторную карту и данные предварительного обследования.

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