"Победи мигрень"

Сегодня в Республиканской больнице им. П.П. Жемчуева, пройдут профилактические мероприятия, которые позволят выявить пациентов с хроническими головными болями.



Акция направлена на применение в их лечении новых технологий. Как отмечает Минздрав Калмыкии, на прием к неврологу приглашают лиц с уже установленным или предположительным диагнозом "мигрень".



Мероприятие будет проходить до 30 ноября. Пациентам нужно иметь с собой страховой полис, амбулаторную карту и данные предварительного обследования.