14 апреля, 09:55
Калмыкию в рамках главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" представит специалист Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия Александр Базыров
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Сообщается в официальном телегра-канале ведомства.. Отметим, что глобальной целью фестиваля является возможность раскрыть туристический потенциал страны и вывести его на новый уровень.
Сообщается в официальном телегра-канале ведомства.. Отметим, что глобальной целью фестиваля является возможность раскрыть туристический потенциал страны и вывести его на новый уровень.
Фото: t.me/mincut_tourism_rk