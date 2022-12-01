14 апреля, 13:44
 10 °C
90
81,68
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 апреля, 09:55
Новости

Калмыкию в рамках главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" представит специалист Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия Александр Базыров

Калмыкию в рамках главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" представит специалист Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия Александр Базыров

Сообщается в официальном телегра-канале ведомства.. Отметим, что глобальной целью фестиваля является возможность раскрыть туристический потенциал страны и вывести его на новый уровень.

Фото: t.me/mincut_tourism_rk

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия