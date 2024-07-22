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23 июля, 07:40
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Сегодня в рамках недели профилактики заболеваний печени в регионе пройдут тематические мероприятия

Сегодня в рамках недели профилактики заболеваний печени в регионе пройдут тематические мероприятия

Они приуроченны к Международному дню борьбы с гепатитом. Его во всем мире отмечают 28 июля.

Эта проблема продолжает оставаться крайне актуальной. В основном, это связано с низкой информированностью населения и медицинских работников о методах профилактики передачи инфекции. Речь идет о недостаточном охвате населения вакцинацией против вирусного гепатита В, особенно в группах риска заражения.

А мероприятия направленны на то, как соблюдать правило здорового рационального питания и уделять внимание физической активности.

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