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3 марта, 09:09
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Сегодня в Калмыкии празднуют Цаган Сар

Сегодня в Калмыкии празднуют Цаган Сар

В этом году масштабные торжества отменили, но за пробуждением суслика - главной приметой - можно было следить онлайн. 

Наряду с этим, продолжается и Масленичная неделя.  Это один из самых радостных и веселых праздников на Руси, который продлится до начала Великого поста. На всех праздничных столах должны находиться блины. Начинки могут быть самые разные, и с творогом, и с капустой, грибами, без мяса. В последний день – Прощеное воскресенье принято выпекать побольше блинов и угощать ими родственников.

Совместное торжество, посвященное празднованию Цаган Сар и Масленницы,  состоится сегодня на площади Победы в Элисте. Запланированы игры, конкурсы, выступление творческих коллективов. 

 

 

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