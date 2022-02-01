Сегодня в Калмыкии празднуют Цаган Сар

В этом году масштабные торжества отменили, но за пробуждением суслика - главной приметой - можно было следить онлайн.

Наряду с этим, продолжается и Масленичная неделя. Это один из самых радостных и веселых праздников на Руси, который продлится до начала Великого поста. На всех праздничных столах должны находиться блины. Начинки могут быть самые разные, и с творогом, и с капустой, грибами, без мяса. В последний день – Прощеное воскресенье принято выпекать побольше блинов и угощать ими родственников.

Совместное торжество, посвященное празднованию Цаган Сар и Масленницы, состоится сегодня на площади Победы в Элисте. Запланированы игры, конкурсы, выступление творческих коллективов.