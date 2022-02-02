Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с праздником Цаган Сар

"Это один из самых любимых национальных праздников нашего народа. Издревле калмыки считали его символом наступления весны, пробуждения природы. Согласно традициям, уже оповестил об этом степные просторы и суслик. С этим зверьком связывают надежду на лучшее, что приходит с теплом. Недаром «Цаhан» переводится «белый».

Мы бережно храним национальные обычаи и традиции. Нам важно передавать эти знания и нашему подрастающему поколению.

В каждом доме сегодня готовят угощения, варят калмыцкий чай, всюду – аромат наших любимых борцогов! С таким весенним настроением мы отмечаем долгожданный Цаhан Сар, поздравляем самых близких и дорогих людей с завершением зимы, обмениваемся благопожеланиями. По легенде, в этот день нужно сделать подношение защитнице и покровительнице калмыцкого народа богине Окон Тенгри, которая в первый день первого весеннего месяца спускается с небес и согревает землю своим теплом. Именно к ней обращены все наши молитвы о благополучии. Это духовное наследие наших предков, которое мы должны чтить и бережно хранить" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова