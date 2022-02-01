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2 марта, 22:00
НовостиСтроительство

Дом № 50 в 9 микрорайоне введут в строй до конца года

Дом № 50 в 9 микрорайоне введут в строй до конца года

Об этом в своём инстаграм-аккаунте рассказал министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Антон Рубанов.

Напомним, проблема с долгостроем возникла несколько лет назад. Компания "Бетонинвест" должна была сдать дом ещё в 2019 году. Однако, она была признана банкротом, и 123 дольщика остались без вложенных средств и без квартир.

В августе 2019 года Правительство Калмыкии обратилось в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, и ситуация сдвинулась с мёртвой точки. В ходе открытого конкурса определился подрядчик. По словам Рубанова, сейчас работы на объекте ведутся полным ходом.  

Еще одна тема, на которой руководитель строительного ведомства акцентировал внимание - это капитальный ремонт школ. В этом году в программу вошли 17 учебных заведений. Контроль за реализацией проекта будет осуществлять Главное управление капитального строительства.

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