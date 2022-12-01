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11 апреля, 07:26
Новости

Государственные награды вручены росгвардейцам в Калмыкии

Государственные награды вручены росгвардейцам в Калмыкии

Начальник Управления Росгвардии по Республике Калмыкия полковник полиции Наран Настинов поздравил военнослужащих, которые за личную храбрость и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции, удостоены высоких наград Родины.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу при выполнении воинского долга два офицера ведомства удостоены медалей "Жукова" и "Суворова".

Руководитель территориального органа Росгвардии полковник полиции Наран Настинов, вручая боевые награды, поблагодарил военнослужащих за ратный труд и выразил уверенность, что они и впредь с достоинством и честью справятся с любой поставленной задачей.

Фото: Сергей Кравцов

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