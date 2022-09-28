Рифат Сабитов: язык – основа сохранения культурного кода каждого народа и каждой национальности

Вопросы государственной политики в области сохранения этнокультурного многообразия России, а также сохранения и поддержки народов нашей страны обсуждают в Москве. В столице проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Россия: единство и многообразие».



На конференции выступают сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители министерств и ведомств, учёные, общественные деятели, журналисты федеральных СМИ. Среди спикеров председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношения Геннадий Семигин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.



С докладом по теме «Сохранение этнокультурного и языкового многообразия России» выступил заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.



«ВГТРК в своей работе самое серьезное внимание уделяет вопросу сохранения и развития языков народов Российской Федерации. Язык — это не только основное средство коммуникации, но и основа сохранения культурного кода каждого народа и каждой национальности, основа формирования и укрепления национального характера России, её никем и никогда непобедимого духа», — отметил заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.



Участниками конференции будет дана оценка текущей реализации государственной национальной политики по вопросу укрепления гражданского единства через сохранение и развитие культур и языков народов России. На обсуждение организаторы отвели два дня. По итогам конференции планируется подведение итогов десятилетия реализации основополагающего документа стратегического планирования: Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Фото: Общественная палата РФ.