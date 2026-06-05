Сегодня в Калмыкии отмечают День социального работника

В системе социальной защиты республики трудятся более 1,5 тысяч человек, из них 420 социальных работников. Заместитель Председателя Правительства РК — министр социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева поздравила сотрудников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Министр поблагодарила коллег за труд и внимание к людям, нуждающимся в поддержке.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия