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8 июня, 07:16
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Сегодня в Калмыкии отмечают День социального работника

Сегодня в Калмыкии отмечают День социального работника

В системе социальной защиты республики трудятся более 1,5 тысяч человек, из них 420 социальных работников. Заместитель Председателя Правительства РК — министр социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева поздравила сотрудников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Министр поблагодарила коллег за труд и внимание к людям, нуждающимся в поддержке.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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