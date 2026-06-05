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8 июня, 07:56
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В Октябрьском районе полицией изъято более 342 граммов конопли

В Октябрьском районе полицией изъято более 342 граммов конопли

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отделения полиции посёлка Большой Царын в Октябрьском районе задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В хозяйственной постройке его домовладения полицейские обнаружили полимерный пакет с растительностью. Согласно экспертизе, изъятое является наркосодержащим растением — коноплёй, массой более 342 граммов. Фигурант сообщил, что собрал листья дикорастущей конопли в степи для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкии

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