В Октябрьском районе полицией изъято более 342 граммов конопли

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отделения полиции посёлка Большой Царын в Октябрьском районе задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В хозяйственной постройке его домовладения полицейские обнаружили полимерный пакет с растительностью. Согласно экспертизе, изъятое является наркосодержащим растением — коноплёй, массой более 342 граммов. Фигурант сообщил, что собрал листья дикорастущей конопли в степи для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкии