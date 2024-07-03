Сегодня в Калмыкии отмечают день Республики

Ровно 104 года назад было провозглашено образования в составе РСФСР Автономной области калмыцкого трудового народа

В этот праздничный день в республике проходит ряд торжественных мероприятий. В Элисте в Доме правительства состоялась церемония вручения высокой награды - Орден Басана Бадьминовича Городовикова профессионалам, внесшим значимый вклад в развитие социально-экономической жизни республики.

Это представители сферы сельского хозяйства, ЖКХ, образования и культуры. Торжественную церемонию возглавил Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

По словам Бату Хасикова, спустя десятилетия воздаем должное человеку всю свою жизнь посвятившему служению людям, возрождению родной Калмыкии. Орден имени Героя Советского Союза Басана Городовикова учрежден Народным Хуралом Калмыкии в 2021 году. Из 73 лет своей жизни Городовиков 33 года посвятил военному делу, дослужившись до звания генерал-лейтенанта, и 17 лет занимался восстановлением и развитием Калмыкии.

И специально к сегодняшнему Дню по инициативе Председателя совета старейшин издана Книга династий Республики Калмыкия. Символично, что она вышла в свет в год, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. По сути, издание - эта наша история в лицах. На каждой странице – драгоценные знания о поколениях созидателей, энтузиастов и творцов, которые так много сделали для процветания Калмыкии.