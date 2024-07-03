Гимн Калмыкии теперь будет исполняться с видеорядом

«Клип на гимн нашей малой Родины, который мы подготовили специально ко Дню Республики, показал народному поэту республики Вере Киргуевне Шуграевой», пишет на своей странице в телеграм – канале Бату Хасиков. И вот, как отозвалась автор слов Вера Шуграева. «Гимн - это не просто песня, это молитва, это клятва, это любовь к родине, это любовь к родителям».

Вера Шуграева известный и почитаемый в республике поэт и публицист. Ее перу принадлежит более тридцати сборников стихов, поэм, рассказов и повестей, на которых выросло не одно поколение читателей. Большинство ее произведений посвящено нашему юному поколению.

Она была главным редактором книжного издательства. Много лет проработала на калмыцком телевидении и радио. В планах поэтессы еще много творческих задумок. Будем поддерживать. Важно хранить и передавать будущим поколениям наше великое наследие, подчеркивает Бату Хасиков.

Видео: Бату Хасиков