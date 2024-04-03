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5 апреля, 10:02
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Сегодня в Калмыкии отмечают День принятия Степного уложения

Сегодня в Калмыкии отмечают День принятия Степного уложения

Ровно 30 лет назад был принят основной закон региона. И это стало знаковым событием в общественно-политической жизни республики. В нем были заложены основные принципы развития региона как равноправного субъекта России.

Степное уложение закрепило базовые ценности: права и свободы человека, систему государственной власти и основы гражданского общества, стала опорой для дальнейшего развития Калмыкии в едином экономическом, политическом и правовом пространстве страны.

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