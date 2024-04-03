В Калмыкии подвели итоги отбора на предоставление субсидий на поддержку маточного товарного поголовья КРС

Минсельхоз Калмыкии одобрил свыше 900 заявок на сумму 145 млн.рублей. Сообщили в пресс-службе профильного ведомства. Ставка субсидий на 1 голову КРС составила 1300 руб, для селообразующих предприятий - 2500 руб.

Количество просубсидированного поголовья коров и нетелей в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах составило более 100 тыс. голов. Это 81 % от общего маточного товарного поголовья Калмыкии.

Напомним, с этого года государственная поддержка осуществляется на конкурентной основе, то есть получателей определяют исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидий, к примеру, по размеру уплаченных налогов и сборов.