Сегодня в Калмыкии отмечается день принятия Степного Уложения

Основной законодательный документ региона был принят в 1994 году. Он закрепил принципы формирования и функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, определил правовой статус республики, как полноправного субъекта Российской Федерации.



Стоит отметить, до 2021 года 5 апреля в регионе был выходным днем.