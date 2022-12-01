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5 апреля, 09:20
Новости

Сегодня в Калмыкии отмечается день принятия Степного Уложения

Сегодня в Калмыкии отмечается день принятия Степного Уложения

Основной законодательный документ региона был принят в 1994 году. Он закрепил принципы формирования и функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, определил правовой статус республики, как полноправного субъекта Российской Федерации.

Стоит отметить, до 2021 года 5 апреля в регионе был выходным днем.

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