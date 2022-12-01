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5 апреля, 09:01
Новости

Сегодня 5-й день фестиваля тюльпанов

Сегодня 5-й день фестиваля тюльпанов

Жители и гости столицы могут посетить верблюжий остров, конно–спортивные клубы и другие интересные объекты республики. Об этом грандиозном событии с каждым годом узнаёт всё больше людей из других регионов. Например, в Москве разместили новые яркие билборды с изображением главного символа праздника – тюльпана. Об этом сообщает постпредство республики. Реклама приглашает туристов посетить Калмыкию и насладиться красотой цветущей степи, поучаствовать в интересных мероприятиях и познакомиться с местными традициями и обычаями.

Напомним, в прошлом году в течении месяца республике побывали более 80 тысяч человек.

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