Сегодня 5-й день фестиваля тюльпанов

Жители и гости столицы могут посетить верблюжий остров, конно–спортивные клубы и другие интересные объекты республики. Об этом грандиозном событии с каждым годом узнаёт всё больше людей из других регионов. Например, в Москве разместили новые яркие билборды с изображением главного символа праздника – тюльпана. Об этом сообщает постпредство республики. Реклама приглашает туристов посетить Калмыкию и насладиться красотой цветущей степи, поучаствовать в интересных мероприятиях и познакомиться с местными традициями и обычаями.



Напомним, в прошлом году в течении месяца республике побывали более 80 тысяч человек.