Сегодня в стенах Центрального хурула Калмыкии продолжится фотовыставка, посвященная памяти геше-лхарамбы Тензин Дугда

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Хурула. Он был наставником для многих монахов и мирян, с первых дней нахождения в республике делился бесценными знаниями и опытом. Проводил учения и передавал наставления великих практиков сутры и тантры. Вклад геше Дугды в возрождение и развитие буддизма в Калмыкии неоценим.



На фотовыставке представлены фото, повествующие о жизни и деятельности монаха, приехавшего в середине 90-х в степную республику и ставшего для многих верующих наставником.