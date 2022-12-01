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5 апреля, 09:27
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Сегодня в стенах Центрального хурула Калмыкии продолжится фотовыставка, посвященная памяти геше-лхарамбы Тензин Дугда

Сегодня в стенах Центрального хурула Калмыкии продолжится фотовыставка, посвященная памяти геше-лхарамбы Тензин Дугда

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Хурула. Он был наставником для многих монахов и мирян, с первых дней нахождения в республике делился бесценными знаниями и опытом. Проводил учения и передавал наставления великих практиков сутры и тантры. Вклад геше Дугды в возрождение и развитие буддизма в Калмыкии неоценим.

На фотовыставке представлены фото, повествующие о жизни и деятельности монаха, приехавшего в середине 90-х в степную республику и ставшего для многих верующих наставником.

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