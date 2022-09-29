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20 декабря, 09:19
Новости

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники ФСБ

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники ФСБ

В этом году региональное Управление Федеральной службы безопасности отметило 100-летие со дня образования. За вековую историю чекисты республики внесли значительный вклад в создание спецслужбы.

В калмыцком управлении служило немало профессионалов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, боевых действиях в Афганистане и Северном Кавказе, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, обеспечивавших безопасность проведения крупных международных мероприятий.

В настоящее время основными приоритетами оперативно-служебной деятельности, по-прежнему, являются борьба с терроризмом, экстремизмом, а также экономическими преступлениями, коррупцией, с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб и организаций.

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