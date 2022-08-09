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1 сентября, 09:51
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Полицейские Калмыкии на страже Дня знаний

Полицейские Калмыкии на страже Дня знаний

Как сообщает МВД республики, в часы проведения школьных линеек у каждого учебного заведения несут службу наряды полиции и дорожно-патрульных служб.

Перед началом праздничных мероприятий сотрудники полиции и инспекторы-кинологи, с применением технических средств и служебных собак обследовали места проведения торжественных мероприятий, помещения, здания и сооружения, расположенные на территории школ.

В этот день маршруты автопатрулей и сотрудников ППС приближены к местам расположения школ, училищ и колледжей.

При обнаружении подозрительных предметов и брошенных машин, на территории образовательных учреждений, сотрудники полиции просят сообщать по телефону доверия МВД: 8 (84722) 4-09-64.

Фото из телеграм-канала МВД Калмыкии.

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