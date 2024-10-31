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3 ноября, 15:48
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Сегодня в Калмыкии на трассе в ДТП погиб водитель

Сегодня в Калмыкии на трассе в ДТП погиб водитель

Авария случилась днем, около 14 часов 30 минут, на 145 километре федеральной автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Столкнулись две легковые автомашины: Киа-Соул, под управлением 33-летнего жителя Астраханской области и Тойота-Ленд Крузер Прадо, под управлением жителя Ставропольского края.

Как сообщили в Госавтоинспекции Калмыкии, в результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель автомашины Киа-Соул. Четыре пассажира кроссовера доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Уже обеспечен беспрепятственный проезд транспорта.

Видео и фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

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