В Госдуме предложили запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных

Это должно стать стимулом для рождаемости в стране, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предложил разыгрывать ежемесячно 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

Участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победители будут торжественно объявляться.

— В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране, — отметил парламентарий.