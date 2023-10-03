4 октября, 13:23
Сегодня – День образования гражданской обороны
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Наряду с Днём спасателя и Днём пожарной охраны – это один из основных профессиональных праздников МЧС России
Наряду с Днём спасателя и Днём пожарной охраны – это один из основных профессиональных праздников МЧС России
Более девяноста лет гражданская оборона стоит на защите благополучия государства, граждан и объектов экономики. Сегодня сотрудники ведомства выполняют одну из важнейших задач, обеспечивая безопасность, защищая жизни людей.
Это и аварийно-спасательные работы, и борьба с пожарами, наводнениями и паводками, оказание гуманитарной помощи в новых регионах и приграничных субъектах.
От профессионализма и решительных действий сотрудников гражданской обороны зависит благополучие всей страны.