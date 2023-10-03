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4 октября, 13:23
Новости

Сегодня – День образования гражданской обороны

Сегодня – День образования гражданской обороны

Наряду с Днём спасателя и Днём пожарной охраны – это один из основных профессиональных праздников МЧС России

Более девяноста лет гражданская оборона стоит на защите благополучия государства, граждан и объектов экономики. Сегодня сотрудники ведомства выполняют одну из важнейших задач, обеспечивая безопасность, защищая жизни людей.

Это и аварийно-спасательные работы, и борьба с пожарами, наводнениями и паводками, оказание гуманитарной помощи в новых регионах и приграничных субъектах.

От профессионализма и решительных действий сотрудников гражданской обороны зависит благополучие всей страны.

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