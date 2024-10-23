Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране в большой прокат выходит приключенческий фильм «Огниво» при участии телеканала «Россия».

Несмотря на то, что в основе кинокартины мотивы зарубежного произведения, создатели сделали упор на традиции русских сказок. Зрители встретятся с известными героями народного фольклора. Сюжет фильма разворачивается в царстве, где солдат Иван находит волшебное огниво. Чиркнув старинной зажигалкой, он освобождает запертую в ней девочку Дашу, которую заколдовал злой Лиходей. Чтобы снять чары с ребенка, солдат отправляется в опасное приключение.