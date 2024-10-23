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24 октября, 14:11
НовостиСобытиеКриминал

Житель Яшкульского района украл 120 тысяч рублей

Житель Яшкульского района украл 120 тысяч рублей

Накануне в полицию Яшкульского района поступило обращение от местного жителя по факту кражи денежных средств. Мужчина, являющийся заведующим убойного цеха, не обнаружил в рабочем сейфе 120 тысяч рублей и обратился за помощью в полицию.

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили лицо, подозреваемое в краже. Подозреваемый, 44-летний житель п.Улан Эрге Яшкульского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, признался, что проник в служебный кабинет убойного цеха, откуда из сейфа вытащил деньги и в дальнейшем потратил на личные нужды. Установлено, что фигурант ранее работал в данном цеху.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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