Правительство выделит дополнительно почти 400 млн рублей на создание современных систем централизованного водоснабжения в Калмыкии и Чувашии

Большая часть средств будет направлена в степной регион, территория которого считается самой засушливой в России. Глава правительства отметил, что это требует особого внимания со стороны как региональных, так и федеральных властей.

Финансирование позволит продолжить масштабное строительство магистральной нитки из Верхнего Яшкуля в столицу республики, отметил Глава региона. Тем временем, прокладка третьей нитки водовода идет с опережением графика. Работы по реконструкции водовода №1 также идут по плану. По словам Бату Хасикова, модернизация системы водоснабжения – судьбоносное событие для Калмыкии. Он поблагодарил федеральный центр за всестороннюю помощь и внимание к республике.