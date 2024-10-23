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25 октября, 06:17
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Правительство выделит дополнительно почти 400 млн рублей на создание современных систем централизованного водоснабжения в Калмыкии и Чувашии

Правительство выделит дополнительно почти 400 млн рублей на создание современных систем централизованного водоснабжения в Калмыкии и Чувашии

Большая часть средств будет направлена в степной регион, территория которого считается самой засушливой в России. Глава правительства отметил, что это требует особого внимания со стороны как региональных, так и федеральных властей.

Финансирование позволит продолжить масштабное строительство магистральной нитки из Верхнего Яшкуля в столицу республики, отметил Глава региона. Тем временем, прокладка третьей нитки водовода идет с опережением графика. Работы по реконструкции водовода №1 также идут по плану. По словам Бату Хасикова, модернизация системы водоснабжения – судьбоносное событие для Калмыкии. Он поблагодарил федеральный центр за всестороннюю помощь и внимание к республике.

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