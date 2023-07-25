27 июля, 08:50
Сегодня жители Калмыкии могут присоединиться к прямому эфиру с участием руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Очиром Халгаевым
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Его проведёт Центр управления регионом. Как нам сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе эфира обсудят ряд вопросов, касающиеся социального сопровождения ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.
Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Калмыкии в мае. Его главная задача – поддержать ветеранов специальной военной операции и членов их семей.