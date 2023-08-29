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31 августа, 13:43
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Совет старейшин Калмыкии подготовил материалы к изданию четырех Книг Памяти

Совет старейшин Калмыкии подготовил материалы к изданию четырех Книг Памяти

Они будут посвящены Басану Бадьминовичу Городовикову, Героям Калмыкии, России, Советского Союза и Социалистического Труда, землякам, которые в годы Великой Отечественной войны были представлены к высоким государственным наградам, но не получили их по политическим мотивам. Бату Хасиков на заседании совета поручил главе регионального Минкульта проработать вопрос издания Книг Памяти, в том числе в электронном виде. Их планируется передать во все школы республики.

Также участники совещания обсудили проблемы общественно-политической жизни и социально-экономического развития региона. Сейчас проводится работа по организации мероприятий, посвященных 80-летию депортации калмыцкого народа, сохранению памятников историко-культурного наследия.

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