Одну из главных улиц Элисты, Клыкова, ведущую к туристическому объекту, федеральное ведомство включило в перечень региональных дорог

Эта информация размещена на официальном сайте Минтранса России. В общей сложности две тысячи километров дорог,ведущие к туристическим объектам, приведут в нормативное состояние. В этом году капитально отремонтируют улицу Клыкова протяженностью чуть более 2 километров. Именно по ней можно доехать до Центрального хурула "Золотой обители Будды Шакьямуни".



В России объекты культурного наследия, природные заказники, оздоровительные курорты с каждым годом становятся доступнее благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Всего в этом году по нему в 84 регионах к нормативу приведут свыше 5 тысяч объектов общей протяженностью более 16 тысяч километров, - отметили в профильном ведомстве.