18 сентября на базе Дворца детского творчества состоялся обучающий семинар «Основы ведения официальных страниц и сообществ в социальных сетях».

Мероприятие было организовано для сотрудников учреждений сферы образования Центром управления регионом Республики Калмыкия.

Цель семинара - повышение знаний необходимых для работы в социальных сетях. С приветственными словами к участникам обратились руководитель Центра управления регионом РК Аралтан Бамбышев и начальник общего отдела республиканского министерства образования и науки Светлана Бадмаева.

Участники семинара прослушали лекции на темы «Госпаблики Калмыкии» и «Работа с контентом» старшего специалиста Центра управления ресурсами Нелли Сангаджиевой. После лекций состоялась практическая часть мероприятия, где присутствующие применили полученные знания.

Обучающий семинар «Основы ведения официальных страниц и сообществ в социальных сетях» стал важным шагом в повышении профессиональных навыков сотрудников учреждений сферы образования Республики Калмыкия.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия