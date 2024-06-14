18 июня, 16:29
 32 °C
95,39
89,05
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 июня, 13:28
НовостиСобытие

Сегодня в КалмГУ состоялась встреча со студентами

Сегодня в КалмГУ состоялась встреча со студентами

Она проходит в рамках заседания республиканского отделения Русского географического общества, председателем которого является вице-премьер региона, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Очир Джамбинов.

С докладом об организации его деятельности, структуре и реализации грантовых проектов выступил председатель отделения РГО в Республике Крым Геннадий Самохин. Важно привлекать к этой работе студентов.

В ходе встречи ребята представили проекты и рассказали о своих идеях в рамках направлений РГО. Большой вклад в их реализации вносят и ученые КалмГУ.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия