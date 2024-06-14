Сегодня в КалмГУ состоялась встреча со студентами

Она проходит в рамках заседания республиканского отделения Русского географического общества, председателем которого является вице-премьер региона, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Очир Джамбинов.

С докладом об организации его деятельности, структуре и реализации грантовых проектов выступил председатель отделения РГО в Республике Крым Геннадий Самохин. Важно привлекать к этой работе студентов.

В ходе встречи ребята представили проекты и рассказали о своих идеях в рамках направлений РГО. Большой вклад в их реализации вносят и ученые КалмГУ.