С сегодняшнего дня в регионе началась стрижка овец

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

В стригальную кампанию вошло более 850 тысяч голов. Министр сельского хозяйства Тимур Гаваев посетил одно из ведущих овцеводческих хозяйств республики « Улан-Хееч» и проинспектировал ход ответственной кампании.

В текущем году сумма господдержки на производство и реализацию шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, составила более 20 млн. руб.