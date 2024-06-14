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18 июня, 13:07
НовостиСобытиеСельское хозяйство

С сегодняшнего дня в регионе началась стрижка овец

С сегодняшнего дня в регионе началась стрижка овец

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

В стригальную кампанию вошло более 850 тысяч голов. Министр сельского хозяйства Тимур Гаваев посетил одно из ведущих овцеводческих хозяйств республики « Улан-Хееч» и проинспектировал ход ответственной кампании.

В текущем году сумма господдержки на производство и реализацию шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, составила более 20 млн. руб.

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