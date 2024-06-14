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18 июня, 15:36
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На развитие туризма в республике будет выделено дополнительно 100 миллионов рублей

На развитие туризма в республике будет выделено дополнительно 100 миллионов рублей

Об этом сообщила Председатель Правительства Гиляна Босхомджиева

Также в Калмыкии пятый год успешно реализовывается Индивидуальная программа социально-экономического развития региона. За это время вырос показатель валового регионального продукта на 38%, при росте числа предпринимателей более чем в два раза и на 3% сократилась безработица.

Кроме этого, увеличивается объем вводимого жилья, растут промышленное производство и сельхоз показатели.

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