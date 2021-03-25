Сегодня в истории дата, которую Советский Союз подарил всему миру

Ровно 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. В 9 часов 7 минут с космодрома Байконур запустили на околоземную орбиту ракету-носитель «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Это были потрясшие человечество час сорок восемь минут. Страна с гордостью вспоминает об этом событии. В Калмыкии провели ряд мероприятий, наша съемочная группа встретилась с теми, кто тогда - в далеком 1961 году и позже следил за вестями из звездной тишины. А школьники республики смогли проверить свои знания по космической тематике.

12 апреля 1961 года. Этот день навсегда вошел в историю человечества. Каждый гражданин советского пространства чувствовал себя сопричастным к этому великому событию. Гордость переполняла каждого. Открывались новые миры. Иван Басангов рассказывает, что в то время поездка из Черноземельского района в Элисту занимала почти сутки. А тут всего за час сорок восемь минут Юрий Гагарин облетел всю землю. От такой новости буквально вырастали крылья, говорит собеседник.

Пожалуй, это было первое после Победы счастливое событие международного масштаба. На какое-то мгновение мир, словно застыл у радиоприемников.

О народном единении и всплеске патриотизма тех дней сейчас нам напоминают страницы пожелтевших от времени газет и фотографий. Например, одна из них была сделана в 1962 году на первом Съезде депутатов Верховного Совета СССР. Здесь запечатлены члены калмыцкой делегации с Юрием Гагариным. Его именем в том же году была названа одна из центральных улиц Элисты. А на другой фотокарточке творец отечественной ракетно-космической техники и космонавтики Валентин Глушко. Четыре созыва подряд он представлял Калмыкию в Совете Национальностей Верховного Совета СССР. Произошло это неслучайно, чтобы не привлекать к такому незаурядному человеку лишнего внимания.

По инициативе академика Глушко была проведена уникальная работа по комплексному изучению и картографированию природных ресурсов территории степного региона с пилотируемых кораблей и искусственных спутников Земли. А в Национальном музее Калмыкии хранятся экспонаты, подаренные Валентином Глушко. Ознакомиться с ними можно на передвижной выставке, либо на сайте.

Проверить свои знания по этой теме смогли учащиеся Русской национальной гимназии. Старшеклассники и юнармейцы приняли участие во Всероссийском космическом диктанте.

А участники ДОССАФ решили отметить юбилей первого полета человека в космос собственным флэшмобом. Из автомобилей они составили слово «Поехали».

Послание в космос отправят победители Всероссийского конкурса «Большая перемена». Свои видеообращения к космонавтам уже записала ученица второй Городовиковской школы Есения Шевченко.