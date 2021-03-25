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12 апреля, 18:24
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня с заходом солнца у мусульман начнется Священный месяц Рамадан

Сегодня с заходом солнца у мусульман начнется Священный месяц Рамадан

Это время молитв, переосмысления, духовного очищения. Сегодня в 20.30, в Калмыкии состоится праздничный таравих-намаз.

Основная традиция праздника - строжайший пост. Запрещено есть и пить с восхода до заката, допускать дурные мысли или, тем более, совершать скверные поступки.

Ограничения могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные и дети до семи лет, а также путешественники. В это время мусульманам надлежит щедро раздавать добровольные пожертвования и милостыню. Пост завершится праздником Ураза-байрам. В этом году он приходится на 12 мая.

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