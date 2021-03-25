Городовиковск признан населенным пунктом с благоприятной средой

Минстроем России рассчитан индекс качества городской среды за 2020 год в рамках реализации целевого проекта. По итогам, достигнуть нужных показателей смогли 76 городов России. Город из Калмыкии в этом рейтинге впервые, он набрал 181 балл.

Что изменится после реализации программы? Об этом - в нашем сюжете.

Местная жительница Галина Шорваева любит в выходной день или после работы пройтись по центру Городовиковска. А сейчас – это в два раза приятнее, ведь территория, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», заметно преобразилась.

Площадь Ленина и парк имени Кирова, расположенный неподалёку, стали победителями голосования среди жителей города. На выделенные в рамках программы 40 миллионов на этих территориях уложили тротуарную плитку, установили новые скамейки и урны. Радует глаз инсталляция «лотосы» с подсветкой, молитвенный барабан «кюрдэ». А больше всего городовиковцам нравится фонтан.

Здесь теперь любят гулять не только взрослые, но и младшее поколение. Юные жители города с нетерпением ждут следующего этапа реализации проекта – новой детской площадки. На ее возведение из бюджетов всех уровней в этом году выделено более 9 миллионов рублей.

В рамках проекта в Городовиковске в этом году будет приведена в порядок и дворовая территория одного из многоквартирных домов. По отношению к 2018 году в Калмыкии прирост среднего значения индекса качества городской среды составил 37%. Городовиковск, набравший 181 балл, впервые признан благоприятным по этому показателю: в основном, в сфере благоустройства жилья и прилегающего пространства, улично-дорожной сети и общественных территорий.

Один из критериев выбора территорий - вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития. Именно они знают, что необходимо, в первую очередь, для комфортной жизни. Чтобы упростить опрос общественности, в 2021 году запускается общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства. В списке на 2022 год: Городовиковск, Кетченеровское, Яшалтинское, Ики-Бурульское районные муниципальные образования, а также Лагань, село Тундутово и Элиста. Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru.